«Нет слов»: Соловьев растрогал Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что поздравление журналиста Владимира Соловьева растрогало ее. Она выложила ролик в своем Telegram-канале.

Володя, дорогой, спасибо тебе за такое невероятное поздравление. Растрогал, нет слов! — написала Симоньян.

По словам Соловьева, Симоньян — фантастическая женщина, «богиня, которую нельзя не любить» и которой нельзя не восхищаться. Телеведущий признался, что счастлив из-за дружбы с ней.

Это счастье быть твоим другом, — отметил он.

Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT), а с 31 декабря 2013 года занимает пост главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Симоньян по случаю ее дня рождения. Он также присоединился к поздравлениям в адрес журналистки.