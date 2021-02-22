Несостоявшийся «шпион» отсудил у России компенсацию

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Житель Москвы выиграл судебное разбирательство, в ходе которого требовал от государства компенсацию за незаконное преследование. Причиной обиды на родину стало то, что он оказался под следствием из-за попытки продажи шпионского оборудования.

Оно, впрочем, оказалось обычной радионяней.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в 2019 году после того, как молодой отец попытался найти покупателя на ставший ненужным гаджет — две китайские видеокамеры. Такие устанавливают в спальнях детей, чтобы следить за малышами, пишет MK.RU.

Ничего секретного в таком оборудовании нет: камеры не скрытые, при их включении срабатывает звуковой сигнал, при этом загорается лампочка-индикатор. Однако следователи сочли, что техника относится к категории продукции, которая запрещена к продаже.

Дело даже дошло до суда, однако Фемида не нашла в действиях обвиняемого состава преступления.

После этого оправданный молодой человек подал иск к Минфину с требованием компенсации в размере 300 тысяч рублей. Правда, согласно судебному постановлению, получит только десять тысяч.

Ранее во Франции, как сообщал NEWS.ru, две медсестры одной из больниц получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего в медучреждение пациента. Среди них оказалась шпионская стреляющая авторучка.