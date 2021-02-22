Шпионская авторучка обстреляла двух французских медсестёр

https://static.news.ru/photo/a4fcfef0-75e3-11eb-a8bc-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Две медсестры одной из больниц на юго-востоке Франции получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего пациента. Среди них, по разным данным, оказалась стреляющая авторучка или аналогичное оружие, замаскированное под фонарик.

По данным радиостанции Europe 1, инцидент произошёл в лечебном учреждении Ниццы.

После того как одна из медсестёр нажала на кнопку на устройстве, раздался выстрел. Женщина получила ранение руки. Её коллега также пострадала от пули.

При этом и сам владелец шпионского пистолета поступил вечером 22 февраля в отделение с несколькими пулевыми ранениями. Он в тяжёлом состоянии, передаёт ТАСС.

По факту инцидента полиция департамента Приморские Альпы открыла сразу два дела: одно — по подозрению в попытке предумышленного убийства владельца устройства, а второе — по нарушению им самим законодательства об огнестрельном оружии.

Тайные огнестрельные приспособления во Франции запрещены. Тем не менее, как сообщает Le Parisien, они продаются на чёрном рынке. При этом такое трагическое происшествие — далеко не первое. Например, в 2019 году в департаменте Дюи-де-Дом в центральной части страны несовершеннолетний подросток погиб в результате неосторожного обращения со стреляющей авторучкой.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, полицейские задержали мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Он оказался недоволен тем, как идёт расчистка территории.