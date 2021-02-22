Шпионская авторучка обстреляла двух французских медсестёр

Две медсестры одной из больниц на юго-востоке Франции получили пулевые ранения, разбирая вещи поступившего пациента. Среди них, по разным данным, оказалась стреляющая авторучка или аналогичное оружие, замаскированное под фонарик.
По данным радиостанции Europe 1, инцидент
После того как одна из медсестёр нажала на кнопку на устройстве, раздался выстрел. Женщина получила ранение руки. Её коллега также пострадала от пули.
При этом и сам владелец шпионского пистолета поступил вечером 22 февраля в отделение с несколькими пулевыми ранениями. Он в тяжёлом состоянии,
По факту инцидента полиция департамента Приморские Альпы открыла сразу два дела: одно — по подозрению в попытке предумышленного убийства владельца устройства, а второе — по нарушению им самим законодательства об огнестрельном оружии.
Тайные огнестрельные приспособления во Франции запрещены. Тем не менее, как сообщает Le Parisien, они
Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, полицейские задержали мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Он оказался недоволен тем, как идёт расчистка территории.