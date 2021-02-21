В Ленинградской области недовольный уборкой снега мужчина устроил стрельбу

https://static.news.ru/photo/ced6fc46-7460-11eb-8899-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала в Ленинградской области мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Отмечается, что правоохранители оперативно прибыли на место стрельбы и задержали злоумышленника. Инцидент произошёл в посёлке Романовке у одного из придорожных магазинов. Уборщик снега был госпитализирован с травмой ноги.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве двое пассажиров пожаловались на водителя такси и рассказали, что он начал угрожать им пистолетом во время конфликта и якобы даже открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле.