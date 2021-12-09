Несостоявшийся посол: чем известен видеоблогер Шляков, заинтересовавший ФСБ

Оппозиционный видеоблогер Валентин Шляков, с августа находящийся в московском СИЗО «Лефортово», стал фигурантом дела о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Он известен своими резкими высказываниями в адрес российских властей, а также причастностью к действовавшей в 1990-2000-е годы в Волгодонске ОПГ «Олимп», с которой связывали высокопоставленных чиновников. NEWS.ru рассказывает, чем известен Шляков, и что ему может грозить.

Требовал извинений от Кадырова

По информации анонимного источника в силовых органах, на которого ссылается ТАСС, следователи московского управления ФСБ предъявили Валентину Шлякову обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»). Уголовное дело связано с высказываниями фигуранта в личном аккаунте в YouTube. По инкриминируемой статье мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фабула дела пока неизвестна.

Как следует из картотеки Мещанского районного суда Москвы, ещё 19 августа судья этой инстанции Ирина Аккуратова отправила Валентина Шлякова под стражу как фигуранта дело по ч.2 ст. 280 УК, а 13 октября её коллега Елена Каракешишева продлила срок заключения.

На YouTube-канал Шлякова подписаны 24,9 тысяч пользователей. Последнее видео там было выложено за день до его ареста, 18 августа 2021 года. В нём автор утверждал, что «находится под преследованиями» и не имеет постоянной работы, а также о «почти перекрытом» центре Москвы и якобы установленных вблизи Кремля «каких-то усилителях» — их, по его словам, некоторые считают 5G.

В видеороликах автор обычно комментирует последние новости, зачастую в довольно грубой форме вступая в заочные дискуссии с теми или иными чиновниками. Объектами жёсткой критики Валентина Шлякова, в частности, были президент России Владимир Путин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров, от которых он в одной из записей требовал извинений за проводимую политику.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пишет «Коммерсантъ», в роликах Шлякова иногда «звучала неподтвержденная информация». В частности, он говорил о готовности КНР подавлять протесты в Хабаровском крае после ареста экс-губернатора региона Сергея Фургала, а также о якобы смерти дочери Владимира Путина от вакцины. Кроме этого, он участвовал в телепрограмме «Давай поженимся».

Также Шляков считался лидером двух неформальных объединений — «Союз народов России» и «Комитет спасения России», причём последнее он называл в своём Telegram-канале «партизанским движением».

По информации издания «ОВД-инфо» (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента), Шляков неоднократно участвовал в протестных выступлениях и подвергался преследованиям. Так в 2017 году его задерживали сотрудники МВД в связи с оппозиционной «прогулкой» в Москве, в 2020-м он получал 10 суток административного ареста за участие в хабаровских протестах, а также был в числе задержанных во время суда над оппозиционером Алексеем Навальным 2 февраля 2021 года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из ОПГ в психбольницу

О ранних годах Валентина Шлякова известно, что он родился 9 октября 1977 года в Одессе, но впоследствии проживал в Волгодонске Ростовской области, где, по собственному утверждению, воспитывался без отца и занимался спортом.

В одном из видео видеоблогер рассказал, что в юности занимался восточными единоборствами, а его тренер был начальником охраны Евгения Кудрявцева по прозвищу «Адмирал», которого называют основателем действовавшей в Волгодонске ОПГ «Олимп». В 1994 году 16-летнему Шлякову, по его словам, «дали первую работу», а в 18 лет взяли «в бригаду в качестве охранника», после чего он якобы имел отношение к созданию «нелегального ЧОПа» при Кудрявцеве.

Кроме охраны жизни босса мы занимались рэкетом, рейдерством, вымогательствами, — вспоминал Шляков.

Он утверждал, что входил в ОПГ «Олимповские», к которой, по его словам, были причастны местные власти, в том числе и первый мэр Волгодонска Вячеслав Хижняков, который впоследствии был «заместителем президента Бориса Ельцина», будучи его полпредом в Совете Федерации. В связи с этим, как рассказывал Шляков, «уголовного наказания никто не боялся», потому что «все понимали, на каком уровне завязаны боссы».

В конце 2002 года будущий блогер уехал в Киев, где ему «предложили» поступить на дипломатический факультет Института международных отношений, а по окончании его «гарантировали серьёзное карьерное продвижение в жизни Украины». Выбор именно данной страны был связан с тем, что у Шлякова, по его словам, «нашёлся родной отец», а его братом «оказался заместитель генерального прокурора Украины», который и предложил переехать, получить гражданство и образование, а затем содействовать трудоустройству в украинский МИД вплоть до должности посла в России.

В феврале 2003 года Шлякова украинские силовики задержали (по его словам — похитили) на территории Хмельницкой области, после чего подвергали, как он утверждает, «изощрённым пыткам, о которых ни один мужчина не расскажет», чтобы добиться показаний по некоему уголовному делу об убийстве. Затем его через Киев вернули на территорию России в Волгодонск, где обвинили в преступлениях, которые, как уверяет Шляков, он не совершал. Речь шла о разбое, причинении тяжкого вреда здоровью и поджоге автомобиля в июле 2002 года. В 2005 году его освободили, так и не осудив.

Этому предшествовало решение Волгодонского суда, который закрыл дела о разбое и тяжких телесных повреждениях из-за непричастности к ним Валентина Шлякова. Инстанция также решила освободила его от уголовной ответственности за поджог и постановила применить к будущему активисту «меру медицинского характера — помещение в психиатрический стационар общего типа».

В решении судьи было указано, что Шлякову была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключениям которой он «страдает органическим поражением головного мозга и после совершения преступления данное заболевание стало прогрессировать». В связи с этим по состоянию на начало 2005 года фигурант дела не осознавал «фактический характер своих действий», а также «не мог руководить ими» и нуждался «в применении принудительных мер медицинского характера».

В 2016 году переехал из Ростовской области в Москву, где работал в разных организациях. В одной из строительных компаний его якобы уволили из-за проблем с силовиками, которые стали интересоваться Шляковым у руководства. Затем трудился охранником и на других работах, но почти нигде долго не задерживался якобы из-за «проблем с ФСБ».