Несостоявшийся посол: чем известен видеоблогер Шляков, заинтересовавший ФСБ

Оппозиционный видеоблогер Валентин Шляков, с августа находящийся в московском СИЗО «Лефортово», стал фигурантом дела о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Он известен своими резкими высказываниями в адрес российских властей, а также причастностью к действовавшей в 1990-2000-е годы в Волгодонске ОПГ «Олимп», с которой связывали высокопоставленных чиновников. NEWS.ru рассказывает, чем известен Шляков, и что ему может грозить.
Требовал извинений от Кадырова
По информации анонимного источника в силовых органах, на которого
Как следует из картотеки Мещанского районного суда Москвы, ещё 19 августа судья этой инстанции Ирина Аккуратова
На YouTube-канал Шлякова подписаны 24,9 тысяч пользователей. Последнее видео там было выложено за день до его ареста, 18 августа 2021 года. В нём автор утверждал, что «находится под преследованиями» и не имеет постоянной работы, а также о «почти перекрытом» центре Москвы и якобы установленных вблизи Кремля «каких-то усилителях» — их, по его словам, некоторые считают 5G.
В видеороликах автор обычно комментирует последние новости, зачастую в довольно грубой форме вступая в заочные дискуссии с теми или иными чиновниками. Объектами жёсткой критики Валентина Шлякова, в частности, были президент России Владимир Путин, а также глава Чечни Рамзан Кадыров, от которых он в одной из записей требовал извинений за проводимую политику.
Как
Также Шляков считался лидером двух неформальных объединений — «Союз народов России» и «Комитет спасения России», причём последнее он называл в своём Telegram-канале «партизанским движением».
По информации издания «ОВД-инфо» (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента), Шляков неоднократно участвовал в протестных выступлениях и
Из ОПГ в психбольницу
О ранних годах Валентина Шлякова известно, что он родился 9 октября 1977 года в Одессе, но впоследствии проживал в Волгодонске Ростовской области, где, по собственному утверждению, воспитывался без отца и занимался спортом.
В одном из видео видеоблогер рассказал, что в юности занимался восточными единоборствами, а его тренер был начальником охраны Евгения Кудрявцева по прозвищу «Адмирал», которого называют основателем действовавшей в Волгодонске ОПГ «Олимп». В 1994 году 16-летнему Шлякову, по его словам, «дали первую работу», а в 18 лет взяли «в бригаду в качестве охранника», после чего он якобы имел отношение к созданию «нелегального ЧОПа» при Кудрявцеве.
Кроме охраны жизни босса мы занимались рэкетом, рейдерством, вымогательствами, — вспоминал Шляков.
Он утверждал, что входил в ОПГ «Олимповские», к которой, по его словам, были причастны местные власти, в том числе и первый мэр Волгодонска Вячеслав Хижняков, который впоследствии был «заместителем президента Бориса Ельцина», будучи его полпредом в Совете Федерации. В связи с этим, как рассказывал Шляков, «уголовного наказания никто не боялся», потому что «все понимали, на каком уровне завязаны боссы».
В конце 2002 года будущий блогер уехал в Киев, где ему «предложили» поступить на дипломатический факультет Института международных отношений, а по окончании его «гарантировали серьёзное карьерное продвижение в жизни Украины». Выбор именно данной страны был связан с тем, что у Шлякова, по его словам, «нашёлся родной отец», а его братом «оказался заместитель генерального прокурора Украины», который и предложил переехать, получить гражданство и образование, а затем содействовать трудоустройству в украинский МИД вплоть до должности посла в России.
В феврале 2003 года Шлякова украинские силовики задержали (по его словам — похитили) на территории Хмельницкой области, после чего подвергали, как он утверждает, «изощрённым пыткам, о которых ни один мужчина не расскажет», чтобы добиться показаний по некоему уголовному делу об убийстве. Затем его через Киев вернули на территорию России в Волгодонск, где обвинили в преступлениях, которые, как уверяет Шляков, он не совершал. Речь шла о разбое, причинении тяжкого вреда здоровью и поджоге автомобиля в июле 2002 года. В 2005 году его освободили, так и не осудив.
Этому предшествовало решение Волгодонского суда, который закрыл дела о разбое и тяжких телесных повреждениях из-за непричастности к ним Валентина Шлякова. Инстанция также решила освободила его от уголовной ответственности за поджог и постановила применить к будущему активисту «меру медицинского характера — помещение в психиатрический стационар общего типа».
В решении судьи было указано, что Шлякову была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, согласно заключениям которой он «страдает органическим поражением головного мозга и после совершения преступления данное заболевание стало прогрессировать». В связи с этим по состоянию на начало 2005 года фигурант дела не осознавал «фактический характер своих действий», а также «не мог руководить ими» и нуждался «в применении принудительных мер медицинского характера».
В 2016 году переехал из Ростовской области в Москву, где работал в разных организациях. В одной из строительных компаний его якобы уволили из-за проблем с силовиками, которые стали интересоваться Шляковым у руководства. Затем трудился охранником и на других работах, но почти нигде долго не задерживался якобы из-за «проблем с ФСБ».