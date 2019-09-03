3 сентября стал насыщенным судебным днём: вынесли приговор блогеру Синице, фигурантам «московского дела» Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу. Кроме того, в этот же день стало известно о прекращении уголовного преследования в рамках дела о массовых беспорядках Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка. Следствие также ходатайствовало о переводе ещё двух фигурантов — Егора Жукова и Сергея Фомина — под домашний арест. Егору к тому же переквалифицировали статью обвинения — теперь ему вменяют не участие в массовых беспорядках, а публичные призывы к экстремистской деятельности в Интернете за его ролики на YouTube.

Началось всё в 10 утра в Тверском и Мещанском судах. Они находятся в одном здании, поэтому журналистам и сочувствующим было удобно перемещаться из одного заседания в другое. А их сегодня было немало: решалась судьба Ивана Подкопаева, Данилы Беглеца, Евгения Коваленко, Кирилла Жукова и Константина Котова. Всем, кроме Котова, вменяют применение насилия по отношению к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК). Двое из них — Подкопаев и Беглец — признали вину и просили рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств и вызова свидетелей. Котов же проходит по так называемой «дадинской» статье, он обвиняется в неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК).

Евгений Коваленко Сергей Лантюхов/News.ru

Во время ожидания начала процессов пришла новость: Пресненский суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит. По версии обвинения, в нём он призывал к расправе над детьми силовиков. Синица не признал вину, а суд по существу дела начался и закончился накануне.

Первый пошёл

Первыми начались заседания по Коваленко и Беглецу. Желающих попасть на заседание по последнему было очень много, однако больше половины журналистов и простых слушателей осталось в коридоре. На входе в здание суда тоже наблюдался небольшой затор. Картина напоминала ситуацию 15 августа в Мосгорсуде: желающих выразить поддержку арестованным было так много, что они чуть не парализовали работу суда.

Суды по Беглецу и Подкопаеву прошли стремительно, так как несудебное следствие не проводилось. Прокурор зачитала обвинительное заключение, близкие выступили свидетелями, обвиняемые заявили, что признают вину и раскаиваются, а также приносят извинения.

Адвокат Подкопаева Николай Фомин ходатайствовал о допросе мамы Ивана в качестве свидетеля. Для этого он просил отложить заседание до завтра — родственница возвращается из отпуска и готова выступить в суде. В подтверждение своих слов Фомин предоставил билеты и туристические ваучеры. Однако судья в ходатайстве отказал, заявив об отсутствии оснований для этого.

В прениях гособвинитель запросила для Подкопаева наказание в виде 3 лет и 4 месяцев колонии общего режима. Адвокат Фомин возражал, утверждая, что предлагаемая мера слишком сурова. По его мнению, суд может ограничиться штрафом или исправительными работами, в крайнем случае — лишением свободы условно. В качестве аргументов для мягкого приговора он привёл отсутствие претензий и исков от пострадавших росгвардейцев. Также адвокат просил обратить внимание на чистосердечное признание и извинения Подкопаева.

Кроме того, в ходе заседания обвинитель ходатайствовал о продлении срока ареста Ивану ещё на полгода — до 23 февраля. Суд просьбу удовлетворил.

Иван Подкопаев Алсу Менибаева/News.ru

Для Беглеца прокурор запросила 3 года и 2 месяца колонии общего режима. Неделю назад суд продлил срок его ареста до 20 февраля 2020 года.

В результате Подкопаева приговорили к трём годам колонии, Беглеца — к двум. В случае последнего весомым смягчающим обстоятельством стало наличие двух маленьких детей.

Туда, сюда, обратно...

В середине дня пришла другая новость. По сообщению Следственного комитета, уголовные дела в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова прекращены, меры пресечения также отменены.

Следственный комитет пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения, — сказано в сообщении.

Обвинения бывших фигурантов дела о массовых беспорядках переквалифицированы в административные.

Следователь СКР сообщил адвокату Григорию Червонному, защитнику Даниила Конона, что постановления о прекращении уголовного преследования развозят по СИЗО и отпускать всех будут сегодня из СИЗО, — написал правозащитник Павел Чиков в своём Telegram-канале.

Стало также известно о ходатайстве следствия об изменении меры пресечения ещё двум фигурантам «московского дела» Егору Жукову и Сергею Фомину с заключения под стражу на домашний арест.

Спустя ещё некоторое время Чиков в своём Telegram-канале со ссылкой на адвоката Егора Леонида Соловьёва сообщил, что Жукову предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Следствие увидело противоправные действия на YouTube-канале Егора Жукова.

Адвокат Сергея Фомина Алексей Веселов сказал в разговоре с News.ru, что следствие, судя по всему, теперь не считает, что он может скрыться или уничтожить доказательства, поэтому возможна другая мера пресечения. Причины ходатайства адвокат не назвал. Также он отметил, что новых дел или новой квалификации у его подзащитного нет.

Адвокат Егора Жукова Леонид Соловьёв уточнил, что ст. 280, инкриминируемая его подзащитному, — не переквалификация, а новая, плюсом к первоначальной 212-й (участие в массовых беспорядках). Он допускает, что одно из обвинений будет исключено.

На момент написания текста известно, что Фомин отпущен из СИЗО под домашний арест до 8 октября, Жуков — до 27 сентября.

Рассмотрение дел Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Константина Котова по существу продолжается целый день. Итога по ним на момент публикации нет.

Павел Чиков назвал сегодняшние события «развязкой московского дела». Он отметил, что неопределённым остаётся вопрос с Котовым («дадинская» статья 212.1) и ещё одним фигурантом дела по массовым беспорядкам — Алексеем Миняйло.