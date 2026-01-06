Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 06:29

Неожиданно, но вкусно: готовлю кутью из перловки с цукатами и клюквой. Новый взгляд на рождественскую классику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта кутья — вызов классике, который оправдывает себя на все сто. Перловка вместо пшеницы дарит непривычный, приятный хруст и ореховый оттенок вкуса. Яркие цукаты и кислая клюква играют роль изюма, но звучат современнее и праздничнее. Идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить дух традиции, но обновить ее звучание.

Стакан перловой крупы тщательно промываю в нескольких водах. Заливаю чистой холодной водой и оставляю замачиваться на 2-3 часа (можно на ночь). Затем воду сливаю. Разбухшую перловку перекладываю в кастрюлю с толстым дном, заливаю чистой водой в пропорции 1 часть крупы к 4 частям воды. Довожу до кипения на сильном огне, снимаю пену. Убавляю огонь до минимального, накрываю крышкой и варю около 1-1,5 часов, пока перловка не станет мягкой, но сохранит легкую упругость (альденте).

В процессе варки периодически проверяю уровень воды и при необходимости подливаю немного кипятка, чтобы крупа не подгорела. Готовую перловку откидываю на сито, даю стечь всей воде и полностью остыть. Пока перловка варится, готовлю мак: 100 граммов мака заливаю крутым кипятком на 30 минут. Затем воду сливаю, перекладываю набухший мак в ступку и растираю пестиком до появления характерного белого «молочка» и маслянистого аромата (можно использовать блендер). Горсть вяленой или сушеной клюквы и горсть смеси ярких цукатов (папайя, ананас) мелко режу ножом. Горсть кедровых орехов слегка обжариваю на сухой сковороде до легкого румянца и аромата. В большую миску выкладываю остывшую перловку, растертый мак, нарезанные цукаты с клюквой и обжаренные кедровые орехи. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Заправляю кутью 2-3 столовыми ложками жидкого цветочного меда. Если масса кажется слишком плотной, добавляю 1-2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока — он чудесно дополняет вкус цукатов. Даю кутье настояться в прохладном месте хотя бы пару часов перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про обычную яичницу! Перико — сочная, яркая и очень вкусная. Идеальный быстрый завтрак из Венесуэлы
Общество
Забудьте про обычную яичницу! Перико — сочная, яркая и очень вкусная. Идеальный быстрый завтрак из Венесуэлы
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Общество
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Общество
Россиян предупредили о «рождественских» мошенниках
Аромат праздника: рождественский кекс с коньяком — насыщенный, вкусный. Печем на правильном масляном тесте
Общество
Аромат праздника: рождественский кекс с коньяком — насыщенный, вкусный. Печем на правильном масляном тесте
Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка
Общество
Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка
еда
Рождество
рецепты
традиции
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.