Неожиданно, но вкусно: готовлю кутью из перловки с цукатами и клюквой. Новый взгляд на рождественскую классику

Эта кутья — вызов классике, который оправдывает себя на все сто. Перловка вместо пшеницы дарит непривычный, приятный хруст и ореховый оттенок вкуса. Яркие цукаты и кислая клюква играют роль изюма, но звучат современнее и праздничнее. Идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить дух традиции, но обновить ее звучание.

Стакан перловой крупы тщательно промываю в нескольких водах. Заливаю чистой холодной водой и оставляю замачиваться на 2-3 часа (можно на ночь). Затем воду сливаю. Разбухшую перловку перекладываю в кастрюлю с толстым дном, заливаю чистой водой в пропорции 1 часть крупы к 4 частям воды. Довожу до кипения на сильном огне, снимаю пену. Убавляю огонь до минимального, накрываю крышкой и варю около 1-1,5 часов, пока перловка не станет мягкой, но сохранит легкую упругость (альденте).

В процессе варки периодически проверяю уровень воды и при необходимости подливаю немного кипятка, чтобы крупа не подгорела. Готовую перловку откидываю на сито, даю стечь всей воде и полностью остыть. Пока перловка варится, готовлю мак: 100 граммов мака заливаю крутым кипятком на 30 минут. Затем воду сливаю, перекладываю набухший мак в ступку и растираю пестиком до появления характерного белого «молочка» и маслянистого аромата (можно использовать блендер). Горсть вяленой или сушеной клюквы и горсть смеси ярких цукатов (папайя, ананас) мелко режу ножом. Горсть кедровых орехов слегка обжариваю на сухой сковороде до легкого румянца и аромата. В большую миску выкладываю остывшую перловку, растертый мак, нарезанные цукаты с клюквой и обжаренные кедровые орехи. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Заправляю кутью 2-3 столовыми ложками жидкого цветочного меда. Если масса кажется слишком плотной, добавляю 1-2 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока — он чудесно дополняет вкус цукатов. Даю кутье настояться в прохладном месте хотя бы пару часов перед подачей.

