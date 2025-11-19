Необычный салат для здорового ужина: мой секрет хрустящей чечевицы, который оценила вся семья

Этот салат я открыл для себя, когда искал полезную альтернативу привычным блюдам. Сочетание хрустящей чечевицы с нежной свеклой и зернами граната оказалось настолько гармоничным, что теперь это мой любимый вариант для легкого ужина. Блюдо получается не только вкусным, но и невероятно полезным.

Готовлю так: зеленую чечевицу (100 г) заранее замачиваю на 8 часов, потом отвариваю до мягкости. Раскладываю готовую чечевицу на противне, сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю специями и запекаю при 185 °C около 15--20 минут до появления легкой хрустящей корочки. Одну среднюю свеклу запекаю в духовке до мягкости, затем очищаю и нарезаю аккуратными кубиками. Пучок свежей петрушки и лук мелко рублю, половинку граната очищаю от зерен. Все ингредиенты соединяю в салатнице, заправляю соком половины лимона и оливковым маслом. Даю салату немного настояться — так вкусы лучше раскрываются.

