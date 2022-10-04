Патологоанатом раскрыл детали проверки СК по возможному убийству Моисеева Патологоанатом Эдигер рассказал, что могло побудить СК начать проверку обстоятельств смерти Моисеева

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Следственный комитет обычно реагирует на поступающие сигналы, и если в ведомство поступил грамотный, юридически оформленный сигнал о том, что кому-то было выгодно убить Бориса Моисеева, то СК просто обязан был отреагировать, заявил NEWS.ru врач-патологоанатом Александр Эдигер. Он добавил, что целью проверки станет установление круга лиц, возможно, заинтересованных в смерти артиста.

Борис Моисеев, как и положено всякому артистическому персонажу, находился в центре интереснейших эмоций, видимо, включающих в себя и несчастную любовь. Поэтому нельзя также исключать и ревность как мотив совершения убийства, — отметил Эдигер.

Он не исключил, что если в СК посчитают, что артиста могли убить, то могут эксгумировать тело.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Москве выясняет обстоятельства смерти Бориса Моисеева. Окончательно причина смерти 68-летнего Моисеева станет ясна по результатам экспертизы.