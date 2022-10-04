Mash: СК изучает версию об убийстве Бориса Моисеева

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Следственный комитет России по Москве выясняет обстоятельства смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева, передает Mash. Несмотря на то что на его теле первоначально не обнаружили видимых следов телесных повреждений, ведомство организовало проверку по статьям 105 (убийство) и 111 часть 4 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть).

Окончательно причина смерти 68-летнего Моисеева станет ясна по результатам экспертизы.

РЕН ТВ уточняет, что следователей интересует не возможная ошибка врачей, а наличие признаков насильственной смерти.

Проверка начата на следующий день после похорон, 3 октября. Пока это все лишь означает, что следователи должны формально установить, нет ли в его кончине криминальной составляющей, — говорится в сообщении.

Источник добавил, что подобные проверки обычно назначаются, если судмедэксперты обнаруживают на теле человека следы насильственной смерти. Кроме того, проверка может быть проведена на основании заявления родственников умершего.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми»: он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.