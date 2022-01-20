«Нельзя играть на чувствах верующих»: блогер о фотосессии у мечети

Блогер Ольга Стукалова (Малинка) заявила, что откровенные фото на фоне «святых мест» являются игрой на чувствах верующих, чего делать нельзя. Об этом она рассказала NEWS.ru после скандала с блогером Марией Катановой, снявшей видео фотосессии полуобнажённой девушки на фоне мечети в Москве.

Я считаю, что делать откровенные фотосессии, такие экспириенсы — это попытка приблизиться к истории с Pussy Riot, которые никаких хороших чувств у меня не вызывают. Я ничего не имею против откровенных фотосессий, я сама их люблю, но всему должно быть своё время и место... Я негативно к этому (фотосессиям у храмов. — NEWS.ru) отношусь, нельзя играть на чувствах верующих. Творчеством привлекать внимание, однозначно, можно, откровенные фотосессии делать можно, но в других местах, которые позволяют это делать, — рассказала она.

Она добавила, что для таких фотосессий существуют фотостудии, а храмы и культурные памятники нужно «оставить для чего-то одухотворённого». При этом Стукалова подчеркнула, что сейчас сама она далека от религии, хотя в детстве каждое воскресенье ходила в церковь.

Видео с участием двух девушек, устроивших откровенную фотосессию на фоне столичной мечети, появилось в Сети некоторое время назад. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой. Снимавшее видео девушка извинилась.