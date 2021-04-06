«Нельзя было медлить»: Дроздов рассказал, как выбил зубы крокодилу

https://static.news.ru/photo/e3e100aa-96e8-11eb-9eba-96000091f725_660.jpg Фото: SeaTops/imageBROKER.com/Global Look Press

Телеведущий Николай Дроздов рассказал об одном из самых страшных эпизодов в своей жизни — о схватке с крокодилом.

Дроздов известен своей большой любовью к животным. Он никогда не поднимал руку на зверей, однако во время встречи с опасным хищником не было другого выхода.

Во время экспедиции ведущий решил покормить крокодилов в питомнике. Одно из животных начало ползти к оператору, поэтому Дроздов был вынужден ударить его палкой.

Один прямо на нас пополз. Оператор при этом как стоял, так и снимал. Тут нельзя было медлить. Крокодил понял, что ничего хорошего нет, и пополз обратно. Думать о страхе было некогда. У него изо рта после моего удара посыпались искры. Это оказались зубы. Собрал 15 штук, — рассказал зоолог.

При этом он отметил, что для крокодилов это невеликая потеря, так как новые зубы отрастают у них за две недели, передаёт «Экспресс газета».

Как писал NEWS.ru, ранее Дроздов поприветствовал появление документа, официально запрещающего заводить в домашних условиях диких животных.