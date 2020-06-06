Нефть разлилась по Волге

Прокуратура сообщила об обнаружении нефтяного пятна на Волге. В настоящий момент ведётся проверка.
Топливо разлилось в районе Увекского ковша в Саратовской области. Фотографии с места ЧП региональное ведомство
Сотрудники прокуратуры возьмут пробы воды, чтобы определить степень загрязнения.
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Как писал NEWS.ru ранее, в результате ЧП произошло загрязнение в Приморском крае озера Солёного и части береговой полосы мазутом. Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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