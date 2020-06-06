Нефть разлилась по Волге

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В центре столицы 14 июня будут перекрыты дороги в связи с репетицией парада Победы. Движение будет ограничено с 21:00 и до окончания мероприятия.

Речь идёт об участках от Моховой улицы до Тверского бульвара, от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Кроме того, перекроют участок от Большой Садовой улицы до улицы Гашека и от...