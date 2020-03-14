https://static.news.ru/photo/1a4f8cac-65c5-11ea-a7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива мазута в Находке на юге Приморского края. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл 14 марта в 01:05 по местному времени (13 марта в 18:05 мск) из-за разгерметизации ёмкости на топливном складе котельной. По данным МЧС, площадь загрязнения составила около одного гектара.

Проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, виновных в произошедшем, размера ущерба, причинённого окружающей среде, а также причин и обстоятельств случившегося, — сказано в сообщении регионального СК.

По данным следствия, резервуар использовался компанией «Примтеплоэнерго». Как писал NEWS.ru, в результате ЧП произошло загрязнение озера Солёное и части береговой полосы.