Режим чрезвычайной ситуации введён после взрыва котельной и разлива 2,5 тысяч тонн мазута. Часть топлива попала в озеро Солёное.
На место происшествия прибыл глава региона Олег Кожемяко. Он заявил, что происшествие не повлияет на работу отопления домов, сейчас все силы брошены на устранение последствий.
Мазут вытек в акваторию озера по косогору и застыл,
Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-служба Росприроднадзора объяснила, почему в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге участок Невы загрязняется мазутом. Во время Великой Отечественной войны участок набережной использовали для перевалки мазута для нужд фронта и обороны города.
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