https://static.news.ru/photo/2d9aba50-659f-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 25.mchs.gov.ru

Режим чрезвычайной ситуации введён после взрыва котельной и разлива 2,5 тысяч тонн мазута. Часть топлива попала в озеро Солёное.

На место происшествия прибыл глава региона Олег Кожемяко. Он заявил, что происшествие не повлияет на работу отопления домов, сейчас все силы брошены на устранение последствий.

Мазут вытек в акваторию озера по косогору и застыл, сообщает Пятый канал. Лёд с мазутом будет выкалываться и вывозиться на полигон для сжигания. Правоохранительные органы разбираются в причинах происшествия.

Ёмкость с топочным мазутом объёмом порядка трёх тысяч кубометров разгерметизировалась на складе котельной в Находке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-служба Росприроднадзора объяснила, почему в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге участок Невы загрязняется мазутом. Во время Великой Отечественной войны участок набережной использовали для перевалки мазута для нужд фронта и обороны города.