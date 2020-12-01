Недруг человека: всё больше россиян страдают от укусов собак

Девятилетняя девочка скончалась в реанимации в Волгограде. Насколько месяцев назад её укусила больная собака, но ребёнку стало плохо только неделю назад. Врачи поставили диагноз «бешенство», однако спасти девочку не смогли. В последние годы собаки стали кусать людей всё чаще, заявили NEWS.ru практикующие медики. Агрессивные животные заражают людей опасными болезнями и наносят тяжёлые травмы. Чтобы минимизировать опасность, необходимо правильно воспитывать домашнюю собаку и избегать контактов с уличными.
В последние несколько лет собаки стали кусать людей в два раза чаще, сообщил NEWS.ru врач-травматолог Сергей Савченко. Как правило, нападают на человека бродячие псы, которые сбиваются в стаи возле супермаркетов и помоек. Люди жалеют их, подкармливают, а животные не отвечают взаимностью.
У меня были пациенты, которые купили колбасу, вышли из магазина и решили покормить собаку. Она у них и колбасу забрала и покусала. Также часто кусают и детей, которые хотят погладить животное.
Собаки наносят людям тяжёлые травмы. Страдают открытые части тела — кисти рук и лицо, сообщил врач. Острыми зубами они перерезают людям сухожилия, из-за чего может быть утрачена двигательная функция конечностей. Также собаки могут занести инфекции, которые вызывают воспаления кожи и подкожных тканей. Но самое страшное последствие укуса уличного пса — бешенство. Это смертельное для человека заболевание. Чтобы обезопасить себя, после нападения необходимо ввести специальную вакцину.
Случаев нападения собак действительно стало больше, подтвердил в беседе с NEWS.ru фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин. Особенно часто сторожевые псы, сидящие на цепи, нападают на детей. Родители отвлекаются, дети пытаются погладить собаку и нарываются на агрессию.
Дети низкого роста, поэтому чаще собаки кусают их за лицо, со всеми вытекающими последствиями — травмы мягких тканей, рваные раны, последующее шрамирование.
Чаще наносят травмы крупные дворняги или собаки бойцовых пород, например, алабаи, добавил медик. Нередко это случается, когда хозяева спускают псов с поводка.
Взрослые люди часто получают укусы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила NEWS.ru врач-травматолог Светлана Горецкая. Нетрезвый человек начинает играть с животным, а зверь реагирует на это неадекватно. Встречаются случаи, когда хозяева хотят помыть собаку, а животное гигиенические процедуры не жалует и нападает, отметила Горецкая. Также, по словам медика, в последнее время людей стали кусать дикие белки во время кормления. Многие из них также заражены бешенством, поэтому общение с милым зверьком может закончиться фатально.
Агрессию к человеку может проявить любая домашняя собака, которую не воспитывают и не уделяют ей достаточно внимания, сообщил в разговоре с NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.
Мало приобрести животное, нужно понимать есть ли у вас возможность его воспитывать. Любое животное нуждается в дрессировке. Корректировать поведение питомца должен специалист. Нельзя заводить собаку и просто сажать её на цепь, велика вероятность, что она вырастет агрессивной.
По мнению эксперта, не следует подходить к бродячим собакам, кормить их и гладить. Они не привыкли к человеку и могут проявить агрессию в любой момент. Например, самка укусит, защищая своё потомство, а вожак стаи — оберегая территорию. Также животное может напасть на человека, испытывая сильный голод. При угрозе нападения эксперты советуют вести себя спокойно. Самое главное — не поворачиваться к животным спиной, активно не жестикулировать, не кричать, а также не смотреть ему в глаза.
Сегодня в России действует Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными...». Он закрепляет практику ОСВВ, которая предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск здоровых и неопасных животных обратно на улицу. На практике эта система работает плохо, люди стали ещё более беззащитными перед бродячими животными, сообщил Уражевский. Собачьи приюты переполнены, специалистов там не хватает, а отлавливать псов просто некому. При этом за убийство агрессивной собаки предусмотрено уголовное наказание.