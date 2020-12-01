Недруг человека: всё больше россиян страдают от укусов собак

Девятилетняя девочка скончалась в реанимации в Волгограде. Насколько месяцев назад её укусила больная собака, но ребёнку стало плохо только неделю назад. Врачи поставили диагноз «бешенство», однако спасти девочку не смогли. В последние годы собаки стали кусать людей всё чаще, заявили NEWS.ru практикующие медики. Агрессивные животные заражают людей опасными болезнями и наносят тяжёлые травмы. Чтобы минимизировать опасность, необходимо правильно воспитывать домашнюю собаку и избегать контактов с уличными.

В последние несколько лет собаки стали кусать людей в два раза чаще, сообщил NEWS.ru врач-травматолог Сергей Савченко. Как правило, нападают на человека бродячие псы, которые сбиваются в стаи возле супермаркетов и помоек. Люди жалеют их, подкармливают, а животные не отвечают взаимностью.

У меня были пациенты, которые купили колбасу, вышли из магазина и решили покормить собаку. Она у них и колбасу забрала и покусала. Также часто кусают и детей, которые хотят погладить животное. Сергей Савченко врач-травматолог врач-травматолог

Собаки наносят людям тяжёлые травмы. Страдают открытые части тела — кисти рук и лицо, сообщил врач. Острыми зубами они перерезают людям сухожилия, из-за чего может быть утрачена двигательная функция конечностей. Также собаки могут занести инфекции, которые вызывают воспаления кожи и подкожных тканей. Но самое страшное последствие укуса уличного пса — бешенство. Это смертельное для человека заболевание. Чтобы обезопасить себя, после нападения необходимо ввести специальную вакцину.

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Случаев нападения собак действительно стало больше, подтвердил в беседе с NEWS.ru фельдшер скорой помощи Дмитрий Серёгин. Особенно часто сторожевые псы, сидящие на цепи, нападают на детей. Родители отвлекаются, дети пытаются погладить собаку и нарываются на агрессию.

Дети низкого роста, поэтому чаще собаки кусают их за лицо, со всеми вытекающими последствиями — травмы мягких тканей, рваные раны, последующее шрамирование. Дмитрий Серёгин фельдшер станции скорой медицинской помощи города Орла фельдшер станции скорой медицинской помощи города Орла

Чаще наносят травмы крупные дворняги или собаки бойцовых пород, например, алабаи, добавил медик. Нередко это случается, когда хозяева спускают псов с поводка.

Взрослые люди часто получают укусы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщила NEWS.ru врач-травматолог Светлана Горецкая. Нетрезвый человек начинает играть с животным, а зверь реагирует на это неадекватно. Встречаются случаи, когда хозяева хотят помыть собаку, а животное гигиенические процедуры не жалует и нападает, отметила Горецкая. Также, по словам медика, в последнее время людей стали кусать дикие белки во время кормления. Многие из них также заражены бешенством, поэтому общение с милым зверьком может закончиться фатально.

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Агрессию к человеку может проявить любая домашняя собака, которую не воспитывают и не уделяют ей достаточно внимания, сообщил в разговоре с NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза Владимир Уражевский.

Мало приобрести животное, нужно понимать есть ли у вас возможность его воспитывать. Любое животное нуждается в дрессировке. Корректировать поведение питомца должен специалист. Нельзя заводить собаку и просто сажать её на цепь, велика вероятность, что она вырастет агрессивной. Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза президент Союза кинологических организаций России и Международного кинологического союза

По мнению эксперта, не следует подходить к бродячим собакам, кормить их и гладить. Они не привыкли к человеку и могут проявить агрессию в любой момент. Например, самка укусит, защищая своё потомство, а вожак стаи — оберегая территорию. Также животное может напасть на человека, испытывая сильный голод. При угрозе нападения эксперты советуют вести себя спокойно. Самое главное — не поворачиваться к животным спиной, активно не жестикулировать, не кричать, а также не смотреть ему в глаза.

Сегодня в России действует Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными...». Он закрепляет практику ОСВВ, которая предусматривает отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск здоровых и неопасных животных обратно на улицу. На практике эта система работает плохо, люди стали ещё более беззащитными перед бродячими животными, сообщил Уражевский. Собачьи приюты переполнены, специалистов там не хватает, а отлавливать псов просто некому. При этом за убийство агрессивной собаки предусмотрено уголовное наказание.