Глуховский сравнил политическую ситуацию в России со сказкой про Чиполлино

Писатель Дмитрий Глуховский сравнил политическую ситуацию в России с антиутопиями. Об этом он заявил во время получения премии GQ Человек года — 2021, удивив зал речью о гражданском мужестве, Оруэлле и Чиполлино. Полную версию выступления писатель выложил в свой Instagram.

Глуховский рассказал, что с 2014 года место в топ-10 книг у российского читателя удерживает Джордж Оруэлл с книгой о тоталитарном государстве «1984».

Почему так происходит, я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым его избранным представителям. Или не избранным, — сказал писатель.

Он признался, что отдал бы премию Джанни Родари за книги «Чиполлино» и «Джельсомино в стране лжецов». В одной, по словам Глуховского, иллюстрация типичной России: «оккупационный режим фруктов против народа овощей». В другой мальчик попадает в страну, где нельзя называть вещи своими именами.

Мы с вами, дорогие друзья, вступаем, в особенности на грядущих вот этих «пеньковых» выходных, в эпоху, когда достаточно уже гражданского мужества в том, чтобы делать, как мама нам в детстве говорила правильно делать. То есть не врать и не бояться, и не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться. <...> Даже если сейчас ваша мама вам говорит не высовываться, то в детстве она вам говорила другое. Ну и свободу политзаключённым, — закончил речь Глуховский.

Ранее сообщалось, что писателю угрожают пользователи социальных сетей из Чечни. Их возмутило поведение героини-чеченки в сериале «Топи», сценарий к которому написал Глуховский.