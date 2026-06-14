Не верил в тушеную картошку, пока не попробовал эту. Все дело в секретном бульоне

Не верил в тушеную картошку, пока не попробовал эту. Все дело в секретном бульоне

Честно, я долго искал идеальный рецепт тушеной картошки. Этот — находка. Мясо тает во рту, а картофель пропитывается ароматным бульоном.

Ингредиенты

Говядина (мякоть) — 400 г, картофель — 5–6 шт. (около 600 г), лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, томатная паста — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль, перец, паприка — по вкусу, вода или бульон — 500 мл, зелень (укроп, петрушка) — для подачи.

Как готовлю

Сначала я беру говядину, режу ее крупными кусками и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки. Это важно — мясо запечатывается и остается сочным. Затем отправляю туда же лук полукольцами, а через пару минут — морковь брусочками.

Когда овощи станут мягкими, добавляю томатную пасту, чеснок и специи, прогреваю все вместе минуту. Теперь заливаю горячим бульоном, накрываю крышкой и тушу мясо 30 минут на маленьком огне. Тем временем чищу картофель и режу его крупными дольками.

Через полчаса кладу картошку к мясу, перемешиваю, добавляю лавровый лист и тушу еще 20 минут до готовности картофеля. В самом конце выключаю огонь, посыпаю свежей зеленью и даю настояться 5 минут под крышкой. Все, можно накладывать.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Всего 40 минут, и на столе стояла кастрюля, от запаха которой сбежались все домашние. Текстура идеальная: картошка не разварилась в кашу, а мясо осталось нежным. Рекомендую подавать с маринованными огурцами — контраст просто божественный.