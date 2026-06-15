Не верил в гречневые блины, пока не попробовал эти — теперь пеку каждую субботу

Не верил в гречневые блины, пока не попробовал эти — теперь пеку каждую субботу

Я искал рецепт, чтобы утилизировать остатки хлопьев. А нашел любимый завтрак на все времена. Плотные, но нежные, с легким ореховым вкусом — попробуй.

Ингредиенты

Гречневые хлопья — 80 г, мука пшеничная — 1 ст. л., молоко — 300 мл, яйцо куриное — 1 шт., масло растительное рафинированное — 2 ст. л., соль — 1 щепотка, сметана 20% — по вкусу

Как готовлю

Сначала заливаю гречневые хлопья горячим молоком и забываю о них на 15–20 минут. Они должны размякнуть и набухнуть — это база. Потом вбиваю яйцо, бросаю щепотку соли и все тщательно перемешиваю. Добавляю ложку муки и вымешиваю тесто венчиком, чтобы не было ни одного комочка.

В конце вливаю растительное масло — оно не даст блинам прилипнуть. Разогреваю антипригарную сковороду на огне чуть ниже среднего и пеку блины. Аккуратно переворачиваю лопаткой — они упругие, не должны порваться. Подаю горячими, обязательно со сметаной. Идеально.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура мягкая и бархатистая, а аромат стоит такой, будто вы печете ореховое печенье. Главное открытие: тесто не требует долгого отдыха, можно жарить сразу. Хранить такие блины лучше под пищевой пленкой, иначе они быстро подсыхают.