Не рецепт, а кулинарная алхимия — превращаю рис и яблоки в идеальный плов в съедобной тарелке

Это тот редкий случай, когда грань между основным блюдом и десертом стирается. Ароматные печеные яблоки, наполненные сладким пловом с тыквой, — это самодостаточная гастрономическая история, которая покоряет и сытностью, и изысканным вкусом.

Что понадобится

Яблоки (крепкие, среднего размера) — 6 шт., рис (длиннозерный, например басмати) — 150 г, тыква (очищенная) — 200 г, изюм (без косточек) — 80 г, масло сливочное — 70 г, сахар — 2–3 ст. л., вода — для варки риса и замачивания.

Как готовлю

Промытый рис засыпаю в кипящую воду (пропорция 1:1.5) и варю под крышкой на медленном огне около 13 минут до готовности и испарения жидкости. Изюм заливаю теплой водой для набухания.

У яблок аккуратно срезаю верхушки, чтобы получились «крышечки», и удаляю сердцевину с семенами, формируя аккуратную «чашечку». Тыкву нарезаю мелким кубиком.

В сотейнике растапливаю часть сливочного масла и обжариваю тыкву 5–7 минут до мягкости и легкого румянца. Откинутый на сито и обсушенный изюм также слегка обжариваю на масле.

Соединяю готовый рассыпчатый рис, обжаренную тыкву, изюм, оставшееся масло и сахар. Аккуратно перемешиваю — начинка готова.

Этой ароматной массой наполняю подготовленные яблочные «чашечки», накрываю их «крышечками» и ставлю в форму для запекания. Отправляю в духовку, разогретую до 180 °C, на 10–15 минут, пока яблоки не станут мягкими и аппетитно румяными. Подаю теплыми.

