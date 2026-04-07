07 апреля 2026 в 14:06

Не рецепт, а азиатский экспресс — готовлю к ужину такой вок и чувствую себя гостем уютной токийской кафешки

Фото: D-NEWS.ru
Истинная магия вока — не в строгом следовании рецепту, а в искусстве импровизации. Нежный сладкий перец можно заменить хрустящей морковью, добавить остроты имбиря или глубины чеснока — блюдо только выиграет.

Что понадобится

Рисовая лапша — 200 г, свиная корейка или вырезка — 300 г, пекинская капуста — 200 г, сладкий перец (красный или желтый) — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., масло растительное — 2–3 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., рыбный соус — 1 ч. л., рисовый уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль, перец по вкусу.

Как готовлю

Свинину нарезаем тонкой соломкой вдоль волокон. Лук шинкуем небольшими кубиками, пекинскую капусту и сладкий перец — тоже соломкой.

Лапшу отвариваем согласно инструкции на упаковке (обычно 3–4 минуты), откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой, чтобы остановить приготовление и предотвратить слипание.

В сковороде разогреваем масло на сильном огне. Выкладываем свинину и обжариваем 2–3 минуты до легкой корочки, постоянно помешивая. Добавляем лук, готовим еще минуту. Отправляем соломку из пекинской капусты и сладкого перца, обжариваем 2 минуты, сохраняя хрусткость овощей.

Сдвигаем содержимое к краям сковороды, освобождая центр. Вливаем туда немного масла и разбиваем яйца, быстро размешивая их лопаткой до состояния мелкой яичной крошки, после чего соединяем с мясом и овощами.

Вливаем соевый и рыбный соус, рисовый уксус, добавляем сахар, соль и перец. Активно перемешиваем. Добавляем подготовленную рисовую лапшу и прогреваем все вместе еще 1–2 минуты.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
