Не Пушкин: назван самый популярный поэт у россиян

https://static.news.ru/photo/07ae8f34-87a8-11eb-b533-96000091f725_660.jpg Сергей Есенин Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press

Самым популярным поэтому у россиян стал Сергей Есенин. Его назвали больше половины участников опроса от книжного сервиса MyBook. Также в топ-3 вошли «солнце русской поэзии» Александра Пушкин и Анна Ахматова.

За Сергея Есенина свои голоса отдали чуть больше половины всех участников опроса. Второе место занял Пушкин с результатом 43%. Слегка уступила ему Анна Ахматова, получившая 42% читательских симпатий.

Четвёртое место у английского драматурга Уильяма Шекспира (41%), замыкает пятёрку любимых поэтов читающей публики Марина Цветаева (38%).

Опрос предпочтений российских читателей был приурочен к Дню поэзии, который отмечается 21 марта. Его результаты приводит РИА Новости. Всего в нём приняли участие более 2 тысяч человек.

Также респонденты упоминали в своих ответах Михаила Лермонтова, Александр Блока, Владимира Маяковского, Иосифа Бродского, Бориса Стернака, Роберта Рождественского.

Из иностранных стихотворцев, помимо Шеспира, любители поэзии предпочитают Омара Хайама, Оскара Уайлда, Данте Алигьери и Иоганна Гёте.

Среди современных поэтов наибольшей популярностью пользуются Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер.

Самым любимым стихотворением также стало произведение Есенина — «Ты меня не любишь, не жалеешь...» Также часто упоминались стихотворения Михаила Лермонтова «Я не унижусь пред тобою» и Эдуарда Асадова «Я могу тебя очень ждать».

Ранее россияне назвали лучших поэтов мира. Александр Пушкин по-прежнему остаётся самым великим поэтом мира по мнению участников опроса. Об этом писал NEWS.ru.