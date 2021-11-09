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«Непонятно, из чего»: россиянка в США показала не портящийся хлеб

05:19, 10 ноября 2021
«Непонятно, из чего»: россиянка в США показала не портящийся хлеб Фото: pixabay.com
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Россиянка, переехавшая в США, рассказала про качество американского хлеба. Женщину возмутило то, что хлеб слишком сладкий, а в заключении она заявила, что это «отстой». Соответствующий ролик появился на её странице в TikTok.

Больше всего блогер Светлана осталась недовольна тем, что хлеб очень мягкий и хранится очень долго. Она добавила, что он больше похож на пластилин. Многие пользователи раскритиковали женщину за то, что она просто «хайпится» на русскоязычной аудитории, которая не проживает в США и негативно относится к американцам.

Некоторые посоветовали блогеру перевернуть упаковку хлеба и прочитать состав. Другие подписчики порекомендовали Светлане просто не покупать этот хлеб.

@svetagrits

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Ранее стало известно, что социальная сеть Instagram готовится ввести платную подписку на некоторые функции. Предполагается, что подписавшиеся пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании Instagram в AppStore. Её заметили некоторые пользователи и блогеры.

Цена для российских пользователей будет варьироваться от 99 рублей до 499 рублей. Для пользователей из США — от $0,99 до $4,99.

Сами функции пока не перечисляются. Однако ранее разработчик Алессандро Палуцци написал, что специалисты соцсети работают над созданием «эксклюзивных историй». Они будут доступны только платно и их нельзя будет «заскриншотить». Для обозначения они будут помечены фиолетовой звёздочкой.

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