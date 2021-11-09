«Непонятно, из чего»: россиянка в США показала не портящийся хлеб

Россиянка, переехавшая в США, рассказала про качество американского хлеба. Женщину возмутило то, что хлеб слишком сладкий, а в заключении она заявила, что это «отстой». Соответствующий ролик появился на её странице в TikTok.

Больше всего блогер Светлана осталась недовольна тем, что хлеб очень мягкий и хранится очень долго. Она добавила, что он больше похож на пластилин. Многие пользователи раскритиковали женщину за то, что она просто «хайпится» на русскоязычной аудитории, которая не проживает в США и негативно относится к американцам.

Некоторые посоветовали блогеру перевернуть упаковку хлеба и прочитать состав. Другие подписчики порекомендовали Светлане просто не покупать этот хлеб.

Ранее стало известно, что социальная сеть Instagram готовится ввести платную подписку на некоторые функции. Предполагается, что подписавшиеся пользователи получат доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании Instagram в AppStore. Её заметили некоторые пользователи и блогеры.

Цена для российских пользователей будет варьироваться от 99 рублей до 499 рублей. Для пользователей из США — от $0,99 до $4,99.

Сами функции пока не перечисляются. Однако ранее разработчик Алессандро Палуцци написал, что специалисты соцсети работают над созданием «эксклюзивных историй». Они будут доступны только платно и их нельзя будет «заскриншотить». Для обозначения они будут помечены фиолетовой звёздочкой.