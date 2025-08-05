Не пеку, а жарю! Самый быстрый пирог: горстка картошки — и на сковородку!

Жареный пирог с картошкой — быстро, вкусно, по-домашнему. Когда хочется чего-то сытного и домашнего, но нет времени возиться с тестом и лепкой пирожков, этот рецепт становится настоящей палочкой-выручалочкой! Представьте: хрустящая корочка, нежное тесто и ароматная картофельная начинка — все это готовится буквально за полчаса и на одной сковороде. Никаких сложностей — просто, вкусно и по-настоящему по-домашнему.

Для теста нам понадобятся 2 стакана муки, 1 стакан кефира (можно заменить простоквашей или ряженкой), 1 яйцо, 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки соды. Все ингредиенты смешиваем в миске — должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Если слишком густое — добавьте немного кефира, если жидковато — подсыпьте муки. Оставляем тесто отдыхать на 10 минут, пока готовим начинку. Берем 3–4 средних картофелины, чистим и натираем на крупной терке. Добавляем мелко нарезанную зелень (укроп, зеленый лук), соль и перец по вкусу. Можно добавить немного жареного лука для аромата.

Теперь самое интересное: разогреваем сковороду с растительным маслом (слоем около 0,5 см). Выливаем половину теста, равномерно распределяем по всей сковороде. Сверху выкладываем картофельную начинку, распределяя ее ровным слоем. Заливаем оставшимся тестом, стараясь полностью покрыть начинку. Делаем средний огонь, накрываем крышкой и жарим около 7–10 минут, пока низ не подрумянится. Затем аккуратно переворачиваем пирог (можно помочь себе тарелкой или плоской крышкой) и жарим еще 5–7 минут до золотистой корочки. Готовый пирог выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, затем режем на порции. Подавать лучше горячим — с малосольным огурчиком, сметаной или просто так. Тесто получается нежным и пористым, картошка — сочной и ароматной. Такой пирог хорош и на завтрак, и на ужин, а готовится проще простого! Попробуйте — и обычная картошка в тесте заиграет новыми красками!

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