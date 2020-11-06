«Не могу говорить»: Дубовицкая отреагировала на смерть Жванецкого

https://static.news.ru/photo/c478cc66-2037-11eb-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Регина Дубовицкая Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Российская телеведущая Регина Дубовицкая отреагировала на смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Она заявила, что ей трудно подобрать слова, чтобы выразить сожаление.

Не могу говорить. Ушла эпоха. Не знаю, что ещё сказать, — цитирует её портал argumenti.ru.

Алла Пугачёва, узнав об уходе из жизни юмориста, назвала это невосполнимой утратой.

Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце, — написала певица в социальной сети Instagram.

Телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. Он также высказал слова поддержки близким литератора. Ещё летом покойный жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем сатирик не углублялся.

Злободневные и яркие высказывания Жванецкого, которые ставили своей целью не только рассмешить слушателей, но и побудить их к размышлению над чем-то важным, навсегда останутся в нашей памяти и истории. Жизнь и карьерный путь талантливого сатирика — в галерее NEWS.ru.