«Не могу говорить»: Дубовицкая отреагировала на смерть Жванецкого

Телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. Он также высказал слова поддержки близким литератора. Ещё летом покойный жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем сатирик не углублялся.
Злободневные и яркие высказывания Жванецкого, которые ставили своей целью не только рассмешить слушателей, но и побудить их к размышлению над чем-то важным, навсегда останутся в нашей памяти и истории. Жизнь и карьерный путь талантливого сатирика — в галерее NEWS.ru.
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