https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Уголовное дело против Юрия и Елены Сычевых, которых обвиняли в гибели приёмной дочери из-за отказа лечить ВИЧ, закрыто. Такое решение вынес Красносельский районный суд Петербурга.

Основанием для прекращения дела стало истечение сроков давности привлечения к ответственности, передаёт РИА Новости . Ходатайство заявила защита подсудимых, гособвинитель не был против.

Четырёхлетнюю девочку с ВИЧ священник Юрий Сычев и его супруга удочерили в 2011 году. Через два года ребёнку понадобилась антиретровирусная терапия, но родители не стали её проводить.

Врачи СПИД-центра вновь обследовали девочку в марте 2014 года и приняли решение провести терапию в больнице. Супруги сначала отказывались, но потом дали согласие.

При этом следствие выяснило, что приёмные родители мешали лечению дочери. В мае 2016 года ребёнка госпитализировали в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Уже в августе 2017-го девочка умерла от иммунодефицита и других сопутствующих заболеваний.

Ранее священник Николай Стремский из Оренбургской области, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетнего, был освобождён от обязанностей опекуна восьми детей, писал News.ru.