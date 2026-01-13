Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 14:37

Не голубцы, а кое-что покруче: готовлю так кабачки неделями — семье вообще не надоедает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот вариант давно вытеснил классические голубцы: блюдо получается сочным, сытным и при этом лёгким. Готовится просто, продукты самые обычные, а результат всегда вызывает восторг у всей семьи. Кабачки здесь играют роль нежной «оболочки», а начинка получается насыщенной и ароматной. Такие рулетики удобно подавать и на обед, и на ужин — они одинаково хороши и свежими, и на следующий день.

Ингредиенты: кабачки — 3–4 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., фарш — 500 г, рис — ½ чашки, соль и специи — по вкусу, сметана — 150 г, кетчуп — 150 г, вода — 1 чашка, растительное масло.

Кабачки нарезают длинными тонкими слайсами — удобнее всего овощечисткой или острым ножом. Обрезки мелко рубят. Лук и морковь обжаривают до мягкости и смешивают с фаршем, сырым рисом и нарезанными кабачками, приправляют солью и специями. Начинку выкладывают на полоски кабачков, аккуратно сворачивают рулетиками и плотно укладывают в форму, смазанную маслом. Отдельно смешивают сметану, кетчуп и воду, слегка подсаливают и заливают рулетики. Форму отправляют в духовку, разогретую до 190 °C, примерно на час. Кабачки становятся мягкими, начинка — сочной, а соус пропитывает всё до последнего кусочка.

Ранее мы делились рецептом куриных зраз с яйцом и сыром. Разрезаешь — и сыр тянется. Очень вкусные и простые.

Проверено редакцией
кабачки
фарш
простой рецепт
голубцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
