«Не добили нацистов»: знакомая о погибшем в Артемовске сценаристе Корине Знакомая погибшего в зоне СВО сценариста Корина: он писал, что надо добить нацистов

Фото: kino-teatr.ru

Леонид Корин

Жительница Ярославля Наталья Неволина рассказала NEWS.ru, что была знакома со сценаристом фильма «Битва за Севастополь» Леонидом Кориным, который, по информации портала «Лента новостей Крыма», погиб в зоне СВО в боях за Артемовск. Неволина сообщила, что они вместе учились в школе. Она поддержала предложение, высказанное в соцсетях, чтобы его именем назвали одну из улиц Ярославля. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Я была с ним знакома. Мы учились в одном классе и сидели за одной партой. И после школы тоже общались. Я предполагала, что он ушел в зону СВО, потому что удалил аккаунт во «ВКонтакте». Незадолго до этого мы переписывались, и он написал, что наши деды не добили нацистов, значит, нам доделывать, — рассказала она.

По словам Натальи, Корин был неординарным и очень интересным человеком, в школе его все любили и уважали. Женщина призналась, что когда они узнали, что он стал сценаристом, то очень удивились.

Сейчас очень тяжело. Завтра прощание. Улицу обязательно нужно назвать его именем, — сказала Неволина.

По данным издания StarHit, Неволин отправился в зону СВО добровольцем, вступив в ЧВК «Вагнер», и погиб еще 29 марта. В числе его работ сценарии к таким фильмам, как «Битва за Севастополь» и «Лед», сериалам «Семейный детектив», «Литейный» и «Последний мент».