«Не для войск»: военный эксперт о боеспособности винтовок «Сумрак» Военный обозреватель Литовкин: винтовки «Сумрак» предназначены для снайперов высокого уровня

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Винтовки «Сумрак» являются сверхточным оружием с высоким КПД и отличной эффективностью, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с «ПолитЭкспертом» специалист отметил, что эти винтовки предназначены для снайперов высокого уровня, там, где нужно «работать точно».

Это винтовка не для войск. В войсках для наступления и обороны нужно что-то наподобие СВД — автоматической снайперской винтовки Драгунова. А винтовка «Сумрак» капризная — требует хорошего ухода, ее нельзя таскать по грязи и болотам, в мороз и в жару. Она предназначена для снайперов высокого уровня, нужна там, где надо работать точно, — сказал эксперт.

Литовкин рассказал, что винтовки «Сумрак» могут стрелять на расстоянии 1000-1500 м, некоторые — даже на 4,5 тысячи метров. По его словам, сейчас во время спецоперации на Украине Россия применяет несколько различных моделей подобного оружия.

Ранее стало известно, что снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уже уничтожили из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак» несколько десятков высокоприоритетных целей, оружие показало высокую эффективность.