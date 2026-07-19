Не бисквит и не кекс: нежный десерт из сгущенки и яиц, который получается у всех, — вкус из детства

Не бисквит и не кекс: нежный десерт из сгущенки и яиц, который получается у всех, — вкус из детства

Когда хочется сладкого, а времени в обрез, этот рецепт выручает всегда. Миксую яйца с целой банкой сгущенки, добавляю муку для структуры и ванилин для аромата. Через четверть часа на столе — воздушный, тающий во рту десерт, который украсит любой вечер.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., сгущенное молоко — 1 банка (300–400 г), мука пшеничная — 2 ст. л., ванилин — 1/2 ч. л. (или по вкусу).

Как готовлю

Сначала разбиваю яйца в глубокую миску и слегка взбиваю вилкой до однородности. Тонкой струйкой вливаю целую банку сгущенного молока, постоянно помешивая, чтобы масса стала гладкой. Затем добавляю просеянную муку и ванилин, тщательно перемешиваю до полного исчезновения комочков — тесто получается жидким, как на оладьи. Выливаю его в смазанную маслом форму и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 15 минут. Готовый десерт слегка остужаю прямо в форме — он оседает, но остается невероятно нежным и сочным.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Это не бисквит и не кекс, а что-то среднее, очень напоминающее бабушкину запеканку из детства. Особенно удалась золотистая корочка: я смазал верх яйцом перед запеканием, и она вышла хрустящей и глянцевой. Советую дать десерту полностью остыть в форме, чтобы он стабилизировался и не развалился при нарезке.