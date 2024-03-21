Названы цели возможного мощнейшего удара ВС России по Киеву Военэксперт Дандыкин заявил о возможном ударе по центрам принятия решения ВСУ

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России могли нанести мощнейший удар по центрам принятия решений ВСУ в Киеве утром 21 марта. Он не исключил, что ВС РФ применили в том числе гиперзвуковой комплекс «Кинжал». По его словам, целями ВС РФ, вероятно, стали подземные укрытия иностранных наемников. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Предположу, что применялись не только «Кинжалы», но и российские БПЛА. Если передают о массовом их пуске, то не исключаю, что речь может идти о поражении центров принятия решений. Они же у ВСУ сейчас глубоко под землей, скорее всего, в том числе те, кто занимается распространением фейков о России, как и остальные дружки Зеленского. Скорее всего, именно поэтому и был нанесен мощнейший удар, — считает Дандыкин.

Собеседник предположил, что целями ВС РФ стали средства ПВО ВСУ, расположенные в Киеве, в том числе американские ЗРК Patriot. Он также усомнился в правдивости сообщений украинских ресурсов об уничтожении минимум 30 крылатых ракет.

Также не исключу, что ВС России отработали по средствам ПВО в Киеве. Там могут еще оставаться американские ЗРК Patriot. Предположу, что сначала ВС России перегрузили ПВО ВСУ, а потом запустили «Кинжалы». Плюс могли нанести удар по расположению иностранных наемников. Вряд ли ПВО ВСУ сбила 30 крылатых ракет, — считает Дандыкин.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал нечестным со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты. По словам бывшего дипломата, украинская сторона сейчас отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. Климкин считает, что это ценностный и стратегический вопрос для США.