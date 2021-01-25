Названы услуги, наиболее подорожавшие за год пандемии

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Самой подорожавшей за год пандемии коронавируса услугой стала уборка помещений. Её стоимость увеличилась на 50%, а одной из причин явился опережающий рост спроса (на 65%) по сравнению с ростом предложения (на 35%).

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что также на 25% по сравнению с 2019 годом выросла цена на услуги по ремонту и строительству. Здесь спрос увеличился на 37%, а предложение — лишь на 3%.

За время пандемии стали дороже на 20% установка техники и рекламно-полиграфические услуги. Без изменений в стоимости по итогам года оказались услуги в сфере красоты и здоровья, интернет-телеком, благоустройство территорий, обучение и курсы, организация праздников и мероприятий, а также бытовые услуги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России меняется подход к тюнингу машин. Теперь об изменении внешнего вида «железного коня» можно смело забыть, если в специальном государственном реестре не будут обнаружены заключение испытательного центра, а также протокол соответствующей проверки. Данные изменения вступают в силу уже с 1 февраля 2021 года в рамках требований технического регламента Таможенного союза.