Названы условия, при которых криминальный авторитет Шишкан выйдет по УДО Адвокат Багатурия: Шишкан может выйти по УДО через 25 лет заключения

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Криминальный авторитет Шишкан (настоящее имя — Олег Медведев) имеет право на условно-досрочное освобождение и запрос на помилование, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, прошение на УДО вор в законе может подать спустя 25 лет заключения, а на помилование — через 20 лет.

У Олега Медведева есть право на УДО и запрос на помилование, потому что пожизненно осужденные — эта категория, которую милуют указом президента. И, безусловно, если спустя 20 лет заключения он подаст такое прошение, возможно, его и помилуют. <...> Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы, — сказал Багатурия.

Как подчеркнул адвокат, любой заключенный, которого приговорили к пожизненному заключению или лишению свободы на 20–25 лет, всегда осознает, что не хочет провести остаток лет в тюрьме, и поэтому подает соответствующее ходатайство. По его словам, УДО применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений.

Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет, — пояснил Багатурия.

Ранее стало известно, что второй Западный окружной военный суд вынес приговор Медведеву. Криминальный авторитет получил пожизненный срок за организацию ОПГ, убийства и бандитизм. Суд также обязал его выплатить штраф в размере 5 млн рублей.