Названы уменьшающие аппетит продукты Диетолог Тимощенко: уменьшают аппетит продукты с высоким содержанием медленных углеводов

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Гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала «Известиям», что уменьшают аппетит продукты с высоким содержанием медленных углеводов. Эксперт пояснила, что речь идет, например, о цельнозерновом хлебе, крупах, а также макаронах твердых сортов. По ее словам, эти продукты медленно перевариваются и не вызывают резких скачков инсулина.

Уменьшению аппетита способствуют продукты с высоким содержанием медленных углеводов — цельнозерновой хлеб, крупы, а также макароны твердых сортов. Они медленно перевариваются и поэтому не вызывают резких скачков инсулина, — сказала Тимощенко.

Снижению аппетита также способствуют продукты с большим содержанием «правильных» жиров: жирные сорта рыбы и яйца. По словам специалиста, жирная пища требует больше времени для переваривания. Она при этом призвала не забывать про дневную норму по калориям.

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