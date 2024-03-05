Названы три самые влиятельные женщины России Россияне назвали Набиуллину, Матвиенко и Канделаки самыми влиятельными женщинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Россияне назвали главу Центробанка Эльвиру Набиуллину самой влиятельной женщиной страны, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. Такого мнения придерживаются 30% опрошенных в Сети граждан. На втором и третьем местах рейтинга расположились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор ТНТ Тина Канделаки, которые набрали 22% и 14% голосов соответственно.

В список самых влиятельных женщин России также вошли генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук (9%), глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина (6%). За телеведущую Ксению Собчак и астролога Василису Володину отдали свои голоса по 2% пользователей. За вице-премьера России Татьяну Голикову высказались 1% граждан.

Еще 14% опрошенных заявили, что самой влиятельной женщиной для них являются мама или жена. В интернет-голосовании приняли участие 5,1 тысячи человек. Опрос носил анонимный характер.

Ранее россияне рассказали об отношении к «взрослым» вечеринкам в период специальной военной операции. Как следует из опроса NEWS.ru, почти половина граждан считают, что подобные мероприятия можно устраивать, но при этом их нельзя выносить на публику. 24% опрошенных высказали мнение, что россияне могут позволить себе закрытые вечеринки, даже если информация об этом станет известна общественности.