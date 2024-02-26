Россияне раскрыли отношение к «взрослым» вечеринкам в период СВО Почти 50% россиян поддержали непубличные «взрослые» вечеринки в период СВО

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Почти половина россиян считают, что граждане имеют право устраивать «взрослые» вечеринки в период проведения специальной военной операции РФ на Украине, но это нельзя выносить на публику, следует из результатов проведенного NEWS.ru интернет-опроса. Такого мнения придерживаются 49% опрошенных в Сети граждан.

Еще 24% пользователей считают, что россияне могут себе позволить закрытые вечеринки, в том числе стриптиз, даже если информация об этом станет известна общественности. Однако по мнению 27% опрошенных, подобные мероприятия являются кощунством и во время СВО они недопустимы. В интернет-голосовании приняли участие более 6,2 тысячи человек. Опрос носил анонимный характер.

Опрос проводился после скандала в Северодвинске, где сотрудники библиотеки решили поздравить мужчин с 23 Февраля «поролоновым стриптизом». Видео с мероприятия быстро распространилось по Сети. Мэр города Игорь Арсентьев назвал случившееся кощунством и призвал директора библиотеки уволиться по собственному желанию. При этом руководитель учреждения заявила, что коллектив и многие горожане выразили ей поддержку.

Шоумен Стас Барецкий ранее заявил, что блогер Анастасия Ивлеева осознала свою ошибку из-за проведения «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». По его словам, после скандала он разговаривал со знаменитостью, которая в ходе беседы заявила, что была неправа. Барецкий считает, что Ивлеева «словила звездную болезнь», как это бывает со слабыми духом людьми.