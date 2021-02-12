Названы субъекты РФ с самым высоким качеством жизни

https://static.news.ru/photo/ac2f41de-6f11-11eb-802d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва, Санкт-Петербург и Московская область возглавили рейтинг регионов страны по качеству жизни. Он составлялся по итогам 2020 года с учётом 70 показателей.

Сводный рейтинговый балл лидеров превышает значение 75, сообщает РИА Новости. Так, Москва набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07.

В число регионов с высоким уровнем экономического развития также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Калининградская область. За прошедший год топ-10 рейтинга не изменился.

Минимальные изменения произошли и в списке регионов с низким качеством жизни. По итогам 2020 года эту десятку регионов составили Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что составлен рейтинг регионов, где можно быстрее накопить на ипотеку. Россиянам требуется в среднем около двух лет, чтобы собрать первоначальный взнос по ипотеке. За год собрать необходимые средства могут жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. При этом там средний размер ипотечного кредита выше общероссийского уровня.