14 ноября 2025 в 12:35

Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы

РСТ: консульства Франции и Италии продолжают выдавать россиянам мультивизы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Консульства Франции и Италии продолжают выдавать россиянам шенгенские мультивизы, заявил эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Михаил Абасов. По его словам, которые приводит РИА Новости, рекомендацию Еврокомиссии по этому вопросу каждая страна — член ЕС соблюдает исходя из национальных интересов. Эксперт РСТ добавил, что в Евросоюзе не обсуждается идея полного запрета на выдачи виз гражданам РФ.

Некоторые консульства, прежде всего Франции и Италии, пока продолжают их (мультивизы. — NEWS.ru) выдавать, хотя и на небольшие сроки, — сказал Абасов.

Ранее Еврокомиссия официально запретила выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы. Теперь россияне могут сделать лишь одноразовую визу под конкретную поездку. При этом уже выданные многократные визы продолжат действовать до окончания срока.

В свою очередь директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что Евросоюз может полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Он отметил, что в настоящее время предоставление этих документов туристам из России затягивается, меры постоянно ужесточаются.

