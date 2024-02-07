Названы страны, которые ни за что не отдадут советское оружие Украине Военэксперт Матвийчук: Украина никогда не получит оружие от Кубы и Венесуэлы

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Куба

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что только две страны в мире ни за что не передадут советское оружие Украине: Куба и Венесуэла. По его мнению, иной сценарий возможен лишь при смене власти в обоих государствах.

Куба или Венесуэла ни за что не передадут советское оружие Украине. Только при смене действующей власти, сейчас это нереально. У нас очень хорошие отношения. Даже представить себе сложно, что должно произойти, чтобы обе страны передали советское оружие США или Украине, — добавил Матвийчук.

В беседе с NEWS.ru он не исключил, что ряд государств Африки, если они подвергнутся давлению со стороны США, также отправят оружие, полученное от СССР, Киеву. По его словам, в Европе Молдавия может отправить Украине оставшееся после развала СССР оружие. Он подчеркнул, что государства, входившие в соцблок, — Польша, Болгария, Чехия — отдали ВСУ практически все советское вооружение.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна передаст США старую российскую военную технику, несмотря на отрицательную позицию Москвы. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ. Общая стоимость вооружений, которые Эквадор планирует, предположительно, отдать в пользу Украины, оценивается в $200 млн.