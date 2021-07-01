Названы сроки спада пандемии в Подмосковье

Пандемия коронавируса в Подмосковье пойдёт на спад к сентябрю-октябрю. Об этом заявил «Радио 1» федеральный эксперт по вакцинации, главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Медик пояснил, что для того чтобы заболеваемость снизилась к осени, необходимо, чтобы к августу уже было привито 60% взрослого населения региона.

Если мы к августу 60% привьём, то к сентябрю-октябрю пандемия пойдёт на спад, — сказал Осипов.

Он также отметил, что в настоящее время в Московской области вакцинация от COVID-19 идёт очень активно. Это особенно важно, поскольку в регионе циркулирует опасный «дельта»-штамм коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, продлено до 20 июля. Жители региона могут находиться в общественных местах только в защитных масках. Работодателям запрещено пускать сотрудников на рабочие места без индивидуальных средств защиты. Исключение сделано для привитых от COVID-19.

При этом власти региона предупредили, что нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания в 10 раз выше.