Названы способы распознать взлом смартфона Киберэксперт Вакулин: смартфон могли взломать, если он часто сильно нагревается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфон могли взломать, если свидетельствующий об использовании камеры или микрофона значок появляется на его экране без повода, рассказал РИАМО киберэксперт Сергей Вакулин. Об этом может свидетельствовать и то, что телефон часто сильно нагревается. Специалист пояснил, что если устройство прослушивается, нагрузка на его оперативную память и процессор возрастает.

Если вы заметили, что значок появляется без повода, то необходимо отследить приложения, которым вы предоставили доступ к камере или микрофону, зайдя в настройки смартфона, — объяснил Вакулин.

Значок, который свидетельствует об использовании микрофона и камеры, на большинстве устройств Android и iOS находится в строке состояния телефона рядом с временем и процентом заряда, уточнил киберэксперт. Именно по нему можно заметить, что устройство взломано, отметил он.

Ранее сообщалось, что о «проникновении» хакеров в смартфон может свидетельствовать любая его аномальная или подозрительная активность. Предприниматель Руслан Косарим рассказал, что одним из главных признаков взлома является быстрая скорость разрядки устройства. Он добавил, что на взлом может указывать появление новых приложений, которые невозможно закрыть или удалить.