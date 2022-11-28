Названы способы профилактики мочекаменной болезни у питомцев Ветеринар Климкина: для профилактики мочекаменной болезни важно следить за рационом питомцев

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Для профилактики мочекаменной болезни у домашних животных следует следить за сбалансированностью рациона питомца, не допускать его ожирения и поить достаточным количеством воды, сообщила «МК в Красноярске» ветеринар Полина Климкина. Владельцам кошек следует регулярно убирать за ними лоток, а собачникам — регулярно выгуливать животное, уточнила специалист. Она также посоветовала независимо от возраста питомца раз в полгода сдавать мочу на исследование в ветеринарную клинику, а также проводить УЗИ мочевого пузыря, почек и уретры.

Если ветеринар обнаружит у вашего любимца не камни, а кристаллы в моче, то это еще не мочекаменная болезнь, но, как правило, если оставить кристаллурию без лечения, то в дальнейшем развивается МКБ. Лечение будет зависит от типа кристаллов и их количества, — пояснила Климкина.

Ветеринар также добавила, что у кошек задержка мочи может произойти при сильном стрессе — отъезде хозяина из квартиры или при ремонте. Врач посоветовала начать заранее давать питомцу успокоительное перед возможным стрессом для него.

Ветеринар Аркадий Иванчин ранее рассказал, что владельцам декоративных собак и гуляющих на улицах кошек следует отказаться от прогулок на время сильных морозов. Во время выгула крупных собак важно следить за их лапами, так как они замерзают в первую очередь. Собакам с короткой шерстью зимой следует носить теплые комбинезоны — в противном случае у питомца может развиться простуда или цистит. Также эксперт посоветовал во время зимних прогулок не отходить далеко от дома, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой.