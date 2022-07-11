Названы способы помочь домашним животным в жару Зоопсихолог Волков рассказал, как помочь домашним животным в жару

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Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал, что главными симптомами теплового удара у домашних питомцев являются отказа от еды и питья, угнетение, плохое самочувствие, покраснение или побледнение слизистых, отсутствие игровой активности. Эксперт добавил, что для предотвращения подобных ситуаций существуют специальные лежанки, которые охлаждаются от прикосновения с телом собаки. Он порекомендовал выгуливать собак утром и вечером, «когда не самый солнцепёк», пишет портал Pravda.Ru.

Маленьким, особенно короткошёрстным собакам требуется лёгкая одежда, чтобы солнечные лучи не вызывали у них солнечного ожога. Выгуливать питомцев следует утром и вечером, когда не самый солнцепёк, — заявил Волков.

Больше всего перегреву, по словам специалиста, подвержены собаки-брахицефалы: бульдоги, мопсы и другие породы с приплюснутым носом, так как воздух недостаточно охлаждается перед тем, как попасть в лёгкие.

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев ранее напомнил о необходимости заключить договор купли-продажи перед приобретением щенка, чтобы избежать обмана со стороны заводчика. Эксперт отметил, что существует большое количество недобросовестных заводчиков, которые пользуются доверчивостью будущих владельцев. Он пояснил, что в договоре должны быть указаны кличка щенка, под которой он зарегистрирован в родословной книге РКФ, дата рождения, номер клейма и номер чипа.