Названы смертельно опасные осложнения при свином гриппе у непривитых Врач Болибок назвал пневмонию и поражение сердца опасными осложнениями при свином гриппе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за свиного гриппа у человека прежде всего может появиться гриппозная пневмония, также наиболее вероятны поражения сердечно-сосудистой системы, рассказал NEWS.ru иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он отметил, что большой риск получить серьезные и смертельно опасные для здоровья осложнения имеют непривитые люди. Врач подчеркнул, что гриппозная пневмония протекает тяжелее, чем ковидная, а летальность выше (около 3% при гриппозной пневмонии и около 1% при коронавирусной). По его словам, привитым может грозить лишь болезнь в легкой форме.

Второе наиболее частое осложнение — поражение сердечно-сосудистой системы, прежде всего самой мышцы сердца. Развивается кардиомиопатия. Это может привести к сердечной недостаточности и нарушению ритма сердца, что является жизнеугрожающим состоянием, — подчеркнул Болибок.

Редко в качестве осложнений встречается молниеносная (фульминантная) форма гриппа, но при этом она очень опасна. По словам врача, подобная форма заболевания развивается в течение нескольких часов, связана с воспалением головного мозга и за сутки человек может погибнуть.

Болибок отметил, что в этом году наблюдается тяжелое течение гриппа из-за того, что иммунная система большинства людей буквально забыла, как выглядит болезнь. При заражении идет замедленная реакция иммунной системы, и она не успевает отразить атаку вируса. Свиной грипп подавляет выработку интерферона в зараженной клетке, после чего вирус проникает в организм и начинает распространяться, не встречая сопротивления.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что во всех регионах России зафиксирован штамм гриппа А (H1N1) 2009, или так называемый свиной грипп. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения. Она добавила, что при появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обратиться к врачу.