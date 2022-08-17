Названы скрытые последствия хронических болей Невролог Бурень рассказала про скрытые последствия хронических болей

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Невролог Елена Бурень заявила, что постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний. Эксперт при этом пояснила, что непрекращающаяся боль может быть следствием больного органа, ущемления нерва, а также вызвана психическими расстройствами. Для установления первопричины специалист порекомендовала посещение врача, пишет URA.RU.

Хроническая боль опасна возникновением частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически, — рассказала Бурень.

Она допустила, что у здоровых людей также может развиться непрекращающаяся боль.

Гастроэнтеролог Шота Каландия ранее заявил, что белый налёт на языке может указывать на грибковую инфекцию или заболевания органов пищеварения. По словам эксперта, появлению налёта может предшествовать употребление продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и холестерином. Он добавил, что белый налёт может также свидетельствовать о развитии кандидоза (молочницы) полости рта. Специалист при этом отметил, что данный симптом может указывать на заболевание органов пищеварения (гастрита, язвенной болезни, панкреатита). Он порекомендовал обратиться к врачу для выяснения причины появления налёта.