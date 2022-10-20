Названы самые востребованные в России восточные языки Арабист Густерин: в России стали более востребованными турецкий, персидский и арабский языки

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В последнее время в России наметилась тенденция востребованности специалистов, знающих восточные языки, такие как турецкий, арабский, персидский и китайский, сообщает РИАМО. По словам арабиста Павла Густерина, отношения России с арабским миром улучшились, что доказывает поддержка страны со стороны Саудовской Аравии в области цен на нефть. Он отметил, что Турция и Иран также стали важными для Москвы партнерами, а знание арабского и турецкого сегодня стало правилом хорошего тона, тогда как западными языками уже никого не удивишь. При этом эксперт уточнил, что лишь знания языка недостаточно — нужна также какая-либо квалификация.

Если вы хороший юрист и знаете восточный язык, перед вами открыты неограниченные перспективы. Например, арабы могут вести переговоры на английском, но договоры, деловые бумаги и переписка ведутся только на арабском, — пояснил арабист.

Востоковед Полина Рысакова высказала такое же мнение в отношении специалистов со знанием китайского языка. Она отметила, что само по себе это не гарантирует качественной работы, поскольку при подборе специалистов из-за рубежа смотрят в первую очередь на профессиональные качества и квалификацию.

Сам по себе язык не гарантирует качественной работы. Он перестал быть самоцелью, как это было в 90-х и в 2000-х, когда одно знание китайского могло открывать многие профессии. Сейчас этого недостаточно, и, слава богу, приходит понимание, что кроме языка необходимо еще и какое-то практическое знание или специальность — например, инженерная, компьютерная, финансовая, экономическая, — заключила специалист.

Разведывательное управление Министерства обороны (DIA) США ранее разместило объявление на сайте Министерства внутренних дел страны о поиске онлайн-курсов по изучению иностранных языков. Кроме того, американских разведчиков планируют обучить арабскому, китайскому и испанскому. В объявлении сказано, что заниматься планируют не менее 200 сотрудников DIA. Также доступ к курсам должен быть предоставлен круглосуточно из любой точки мира.