Названы самые востребованные профессии по итогам 2022 года HeadHunter: менеджер по продажам стал самой востребованной профессией в России в 2022 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году. На протяжении 12 месяцев работодатели опубликовали 497 тысяч подобных вакансий. Чуть реже искали продавцов-консультантов — 467 тысяч раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу рекрутинговой компании HeadHunter.

Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которую она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает второе место, — рассказали в компании.

Третье место заняла профессия водителя — 285 тысяч вакансий. Годом ранее эта позиция была лидером отечественного трудового рынка. Также в топ-10 вошли бухгалтеры, программисты и разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики, слесари и сантехники.

Среди соискателей менеджеры и продавцы-консультанты также вошли в число лидеров. Первые за год разместили 1,26 млн резюме, вторые — 0,86 млн.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов рассказал, что молодые работники сферы IT или телекоммуникаций могут рассчитывать на достойную оплату своего труда. По его словам, среди айтишников высокие зарплаты имеют специалисты, разрабатывающие сложные продукты. Также эксперт отметил, что в России остаются востребованными рабочие профессии, такие как токарь и фрезеровщик, а также специалисты по монтажным работам. При этом специалист подчеркнул, что эти профессии требуют определенных знаний и опыта, поэтому подойдут не всем представителям молодежи.