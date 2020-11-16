Названы самые влиятельные блогеры в России

https://static.news.ru/photo/2971ae62-27ef-11eb-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: yurydud/instagram.com

Один из известных исследовательских холдингов составил рейтинг блогеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян.

Первую строчку топ-10 занимает Юрий Дудь, вторую и третью — Ксения Собчак и Анастасия Ивлеева. На четвёртом месте — Илья Варламов, на пятом — Евгений Баженов. Далее идут Артемий Миллер, Ида Галич, Николай Соболев, Екатерина Шульман и Елена Мироненко (Лена Миро).

В опросе приняли участие 2,4 тысячи идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет.

Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых.

По результатам аналогичного исследования в июне 2020 года, до отмены режима самоизоляции, лидерами рейтинга доверия среди интернет-деятелей также стали Дудь, Собчак и Ивлеева.

Ранее исследование показало, что молодёжь так называемого поколения Z — родившиеся в период с 2000 по 2006 год — доверяет мнению певца Филиппа Киркорова, журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также Ольге Бузовой, Ивану Урганту и Юрию Дудю. Они вошли в рейтинг топ-5 инфлюенсеров, пользующихся наибольшим доверием в данной возрастной группе, сообщает один из ведущих исследовательских органов. Поколение старше — родившиеся в 1986–1999 годах — прислушиваются к словам резидента Comedy Club Павла Воли, а также певицы Полины Гагариной. Они, как и поколение Z, подвержены влиянию Юрия Дудя, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова, писал NEWS.ru.