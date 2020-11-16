Названы самые влиятельные блогеры в России

Один из известных исследовательских холдингов составил рейтинг блогеров, которые пользуются наибольшим доверием среди россиян.
Первую строчку топ-10
В опросе приняли участие 2,4 тысячи идентифицированных жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет.
Респондентам был задан вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому доверяете больше всего». Варианты ответов не предлагались, выбор делался исходя из личных предпочтений опрашиваемых.
По результатам аналогичного исследования в июне 2020 года, до отмены режима самоизоляции, лидерами рейтинга доверия среди интернет-деятелей также стали Дудь, Собчак и Ивлеева.
Ранее исследование показало, что молодёжь так называемого поколения Z — родившиеся в период с 2000 по 2006 год — доверяет мнению певца Филиппа Киркорова, журналистки и телеведущей Ксении Собчак, а также Ольге Бузовой, Ивану Урганту и Юрию Дудю. Они вошли в рейтинг топ-5 инфлюенсеров, пользующихся наибольшим доверием в данной возрастной группе,