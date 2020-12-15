Названы самые угоняемые в РФ автомобили

https://static.news.ru/photo/a2c90496-3f59-11eb-94cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Самыми угоняемыми автомобилями в России осенью 2020 года остались модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota.

Таковы результаты опроса среди страховщиков, которые публикует РИА Новости. Агентство отмечает, что частота угонов застрахованных автомобилей в среднем по рынку составляет 0,16%. При этом только треть угоняемых у россиян автомобилей застрахована.

Среди других моделей, названных страховщиками, фигурируют «японцы» Lexus и Mitsubishi.

Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка 4 миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тысячи автомобилей, — заявил агентству эксперт Андрей Ковалёв.

Он добавил, что чаще всего угоняют машины днём с парковок у крупных торговых центров, а ночью — в спальных районах. Угонщики предпочитают взламывать замки дверей и замок зажигания, разбивать боковое стекло или использовать для угона радиоэлектронные средства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что угонщики для переправки за рубеж чаще всего выбирают дорогостоящие автомобили класса люкс и премиум-класса корейского, немецкого и японского производства. Об этом рассказал начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.