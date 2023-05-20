Названы самые прибыльные сферы бизнеса в России в 2023-2024 годах Бизнес-эксперт Роженьков: в 2023-2024 годах лучше заняться бизнесом в области продовольствия, образования или страхования

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Предприятие пищевой промышленности

Самыми прибыльными сферами предпринимательства в России в 2023-2024 годах, несмотря на санкции и уход брендов, станут производство продуктов питания, энергетика, логистика и транспорт, рассказал NEWS.ru бизнес-эксперт Станислав Роженьков. Он отметил, что стоит открыть дело и в области образовательных услуг и страхования.

Рынок продовольствия в РФ большой и перспективный. В 2021-м оборот данной сферы составил около трех трлн рублей. Кроме того, в РФ много местных производителей, они могут занять место иностранных компаний. В области энергетики можно отметить сектор возобновляемых источников энергии — в 2020-м в РФ они выработали всего 0,8% всей энергии, так что потенциал для роста огромен, — считает Роженьков.

По его словам, в РФ много проектов по строительству ветро- и солнечных электростанций, способные привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.

Эксперт подчеркнул, что проекты в области логистики и транспорта прибыльны, так как РФ — крупная транзитная страна, из-за чего спрос на подобные услуги растет, особенно с развитием онлайн-торговли и электронной коммерции.

РФ — крупная транзитная страна, через которую проходит много грузовых перевозок между Европой и Азией. Это создает дополнительные возможности для развития логистических компаний и транспортных предприятий. Что касается образования, то еще в пандемию COVID-19 возрос спрос на онлайн-курсы и дистанционное обучение и разнообразные образовательные платформы, — рассказал Роженьков.

По его словам, в РФ «много молодых людей, желающих получить дополнительное образование или повысить свою квалификацию».

Что касается финансовых услуг: банков и страхования — несмотря на высокую конкуренцию, в РФ данная сфера все еще прибыльна, особенно с развитием цифровых технологий, так как все больше людей используют онлайн-банкинг и цифровые платежные системы, — резюмировал Роженьков.

Ранее Роженьков заявил NEWS.ru, что самые рискованные сферы для открытия своего дела, в том числе в России, это общепит, особенно рестораны, а также строительство, IT-сфера, финансовые услуги и туризм. Он добавил, что проекты в перечисленных областях иногда проваливаются вне зависимости от экономических кризисов.